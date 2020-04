Cada vez más idénticas: La hija de Jennifer López en la piscina ¡es un clon de su mamá!

View this post on Instagram

u00a1Ha nacido una estrella! El talentazo de Emme, la hija de Jennifer Lu00f3pez y Marc Anthony. Luego de la presentaciu00f3n del #SuperBowl, muchos han quedado impactados con la voz de la pequeu00f1a de 11 au00f1os. u2728ud83cudfa4ud83cudfb6 #MarcAnthony #EmmaAnthony #LaSopa #Faru00e1ndula #JLo