Brutal pelea a golpes entre las hermanas Kim y Kourtney Kardashian

El episodio del jueves en noche del reality Keeping up with the Kardashians, se transformó en un fenómeno viral a partir de la brutal pelea a golpes que sostuvieron las hermanas Kim y Kourtney Kardashian.

El puntapié que enfureció a Kim fue escuchar a su hermana decir que dejaría el reality para proteger la intimidad de sus hijos. En medio de una voraz trifulca, Kim caheteó a Kourtney, quien respondió con igual contundencia.

Khloé Kardashian y Kendall Janner estuvieron presentes en el shockeante episodio, “¡Deja de clavarme las uñas!” le grita Kourtney intentando esquivar a su hermana, mientras Kim la empuja por el pasillo,

El escandaloso episodio derivó en una decisión de la producción del programa de las Kardashian de parar las grabaciones durante unos días, hasta que las hermanas estén en armonía. Mientras tanto, emitió en el que anunció que abandona el reality para dedicarse a su familia y a trabajar en una marca de lifestyle que le pertenece.