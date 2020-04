No calló nada: Maluma dijo que está soltero pero enamorado de una modelo ¡OMG!

El cantante colombiano Maluma está dando mucho de qué hablar estos últimos días luego de que se estrenara su último videoclip “ADMV”. El tema, que se trata en un amor para toda la vida, está haciendo uno de los más vistos en las distintas plataformas digitales y ya superó los cinco millones de reproducciones en Youtube.

Aprovechando la promoción de su material, Maluma comentó que es un video del cual se siente muy contento con la realización y además aprovechó para decir lo que piensa sobre su vida en el aspecto amoroso.

Del mismo modo, el ex novio de Natalia Barulich comentó que continúa enamorado de la modelo internacional Kendall Jenner, a quien conoció por motivos de trabajo para una marca internacional y aseguró que ella le gusta tanto que lo puso muy nervioso.

“Todo el mundo sabe que la celebridad de la que estoy enamorado en Kendall Jenner. ¡Voy a decirlo de nuevo, me tiene enamorado (...) Estábamos en la sesión juntos, y luego ella me vio y me puse tan nervioso que estoy seguro de que lo notó, por supuesto”