Las oscuras premoniciones de Nazarena Vélez sobre lo que pasará en el país

Nazarena Vélez manifestó su angustia e incertidumbre por la situación del país a través de un extraño suceso que atravesó cuando salió de su casa a hacer las compras.

En sus historias de Instagram comentó: "Vine a hacer una compra, ustedes saben que no salgo nunca. Miren la pinta con la que vine: alpargatas, un pantalón hippie, un saco… soy mi abuela. Me veo y salgo corriendo. De verdad, eh. Si veo a una mujer así, digo ‘me va a afanar. Soy la vieja de la bolsa que me asustaba cuando era chiquita. Doy miedo posta".

Y cuando volvió a su casa agregó: "Ya llegué del hipermercado. Qué depresión. No sé para qué mierda salgo, les juro que quedo con una angustia. Más allá de la facha que vieron, que le estoy metiendo menos onda que nada... quedo con una angustia. Todo me da miedo, angustia. No entiendo nada".

Para luego sincerarse: "Voy a tener que hacer terapia online urgentemente porque me está pintando el chifle"

Y finalizó: "Yo tuve una época, creo porque nunca me lo terminé de tratar, como comienzos de ataques de pánico, esa cosa así de angustia que sentí que va a pasar algo malo. Con la sensación que algo malo va a pasar... #Horrible".