El creador de La Casa de Papel hará nueva serie ¡Mira el trailer!

Pero ademu00e1s, habu00eda otro handicap fundamental para ser originales: u00bfQuu00e9 u00edbamos a robar? Las pelu00edculas habu00edan contado ya cientos de robos, desde oro a dinero, joyas o incluso formulas magistrales. Parecu00eda que todo estaba inventado. Sin embargo, el balanceo de la hamaca es muy inspirador y ahu00ed apareciu00f3 la idea. Algo que nadie habu00eda hecho: asaltar la Fu00e1brica de Moneda e imprimir nuestro propio dinero. #lacasadepapel #lcdp4