La inesperada confesión de Barbie Vélez

Barbie Velez y su novio Lucas Rodríguez están viviendo momentáneamente en la casa de Nazarena Vélez, y en la mañana de este miércoles dio una distendida nota para Los Ángeles de la Mañana.

Allí la actriz habló sobre la convivencia: "A mi mamá le agarró bastante el tema de la limpieza, está medio obsesionada. Yo me encargo de la cocina y de las compras. Cada uno tiene su espacio, la casa es grande y estamos cómodos".

Y cuando le preguntaron sobre las chances de convertirse en madre, la artista respondió categóricamente: "Sí, me encantaría. Es medio mi sueño ser mamá y formar mi familia, pero más adelante. Requiere mucha responsabilidad y paciencia, pero eso me parece que este no es el momento. Más adelante, sí".