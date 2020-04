Nazarena Vélez se mostró en ropa interior y le dijeron: "¡Tápese doña!"

Nazarena Vélez compartió un video moviendo sus caderas de forma muy sexy. Frente al espejo, la actriz y productora se movió al bailó la canción “Ya no tiene de novio” de Sebastián Yatra, en colaboración de Mau y Ricky. Además, lució una tanga de leopardo y un top negro. “A esta hora y altura de la cuarentena se perdona todo. No j*dan. Todo es todo: panza, celulitis, no tener cintura”. Y agregó los hashtags: “Yo me quedo en casa”, “Qué hace señora”, “Tiene 45”, “Papelón”, “Pues, aburrida”, “Tres pibes” y “Es lo que hay”.

“¡¡Tápese, doña! ¡Cuídese, che! Señora grande ya”, bromeó uno de sus seguidores. A lo que ella le contestó en tono de chiste: “Edad de riesgo”.