Nazarena Vélez habló de la salud de Fede Bal con un furioso video

Nazarena Vélez publicó un nuevo video con un enérgico descargo por las críticas que señalaban que ella había ironizado sobre el cáncer de intestino que atraviesa Federico Bal.

“Bueno, ¿cómo andan? Este video es una poronga, pero necesito hacerlo. Estaba como un león enjaulado aquí en mi casa y no quiero ni prender la tele, ni mirar las redes sociales... y estoy todo el tiempo pensando en eso, entonces digo ‘bueno, para... soy una pelotuda de 45 años que al final no habla y no dice nada, me angustio y es una pelotudez’”, comenzó Nazarena la filmación.

Y continuó: "Para el que no lo sabe, ayer Federico Bal contó que tiene cáncer. Una mierda la verdad. Un pendejo de 30 años. Sinceramente es una mierda. Es de público conocimiento que yo no me llevo bien con él, que no está dentro de mis afectos, sinceramente no lo quiero y creo que todo el mundo sabe por qué pero no le deseo el mal. Que un pibe de 30 años tenga cáncer es una mierda. En lo único que puedo pensar en es en la madre, no en Carmen Barbieri, en ella como mamá, que aparte sé que es muy buena mamá".

“Yo sé cómo es este medio de mierda... El medio de mierda en el que nos manejamos y también las redes sociales de mierda en las que estamos todo el tiempo, y que yo también me hago cargo y alimento, pero no ese lado oscuro. No el lado de la gente de los portales que titulan ‘Nazarena le dio un me gusta a un polémico mensaje de salud’. ¡Nooo!... che, paraaa... la concha de tu hermana", siguió enfurecida.

Y remarcó: "Yo no le di ni a un polémico mensaje de salud de nada, ¿qué mierda estás diciendo?... Con la salud no se jode, mi vieja tiene cáncer... Mi vieja tiene cáncer, estamos todos locos para querer alimentar una pelea de algo que pasó y que sigo diciendo, por supuesto, que no es una de las personas que está dentro de mis afectos, pero cómo me voy a burlar de un pibe que tiene cáncer en los intestinos y que tiene que hacer quimioterapia, ¡Estamos todos locos!”.

Por último, cargó con todo contra quienes la acusan de burlarse de Bal y a su vez le desean cosas malas a sus hijos: "Si encima están defendiendo y pensás que me estoy burlando... vos estás haciendo algo 10 veces peor. Pensá eso, basura! Le han puesto comentarios a mi hijito que ojalá le agarro algo a él, por favor! Qué basuras, ¿qué les pasa por la cabeza? ¿Cómo van a desear que les pase lo mismo a mis hijos".