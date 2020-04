En plena cuarentena, Graciela Alfano tuvo un affair con un vecino

En medio de la cuarentena total, Graciela Alfano conoció a un vecino con el que comenzó una relación a distancia, de balcón a balcón, por el aislamiento. Pero, según ella, tendría chances de prosperar. Y todo fue gracias a su perro, Berni.

"Esto podría ser una película y llamarse la cuarentena del amor. Estaba en chancletas como cualquier señora, porque de diva trabajo. Pero cuando estoy en casa me visto como cualquiera”, comenzó a contar Alfano durante una entrevista para Hay que ver, por El Nueve.

"Yo salí enchancletada, horrible y de repente encontré un señor flaco, alto, canoso, impecable, pantalón blanco, camisa celeste...Dije: ‘¡Tierra tragame!’. Y me fui para atrás de inmediato. Entré al baño, busqué los maquillajes que por la cuarentena estaba tirados en cualquier lado y me maquillé rápido. Salí de nuevo haciéndome la diosa, Ahí sí medio lo beboteé y le dije: ‘Hola, disculpame pero mi perro no es mala onda’. Y empezamos a hablar", contó.

Luego, Graciela se encargó de investigar sobre el candidato. "Le pregunté si tenía familia. Mirá si estaba la mujer ahí adentro y me saca de un cascotazo. ¡O querían hacer un trío! Me dijo que estaba solo. Yo me quise hacer la canchera y le ofrecí que si necesitaba algo rico yo se lo preparaba y se lo pasaba por el balcón. Pero soy un mamarracho con la cocina. Debo ser la única que adelgazó en la cuarentena, porque no sé cocinar nada. No sé condimentar y me queda todo mal", dijo.

Rápidamente comenzó ha tejer redes como para poder concretar un encuentro no bien se termine la cuarentena. "Yo espero que mi perrito empiece a ladrar: ahí me doy cuenta que está él y salgo. Igual, ya nos pasamos los contactos de WhatsApp y hacemos videoconferencias. Por supuesto acondiciono mi habitación con todos los almohadones más lindos que tengo y me pongo el deshabillé sensual que nunca usé".

Pero, al ser una figura pública, Alfano tiene que tomar sus recaudos a la hora de mandarle fotos sensuales. "Mi problema es que tengo miedo que me hackeen el teléfono si quiero mandar algo un poco más erótico y que me escrachen en todos los portales. Así que por ahora mandé cosas insinuantes, más que lo que mostré", confesó.