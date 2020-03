Desopilante: Alfano se casó con Brad Pitt ¡y ya esperan un bebé!

View this post on Instagram

#amazinggrace u2b50ufe0fu2b50ufe0fu2b50ufe0fu2b50ufe0fu2b50ufe0f EL AMOR EN TIEMPOS DEL CORONA ud83dudc51 Comparto foto de mi casamiento con Brad. Me hubiera encantado que vengan pero ya saben QUE HAY QUE QUEDARSE EN CASA. Tampoco hicimos lista de regalos porque hubiu00e9ramos debido DESINFECTAR todo con alcohol en gel. Un baju00f3n. Lo bueno de la Luna de MIel es que TENEMOS INFINITO TIEMPO sin interrupciones. u00c9l quiere ver u201cBenjamin Buttonu201d cuando vemos tele, me da miedito que se me convierta en bebu00e9. No da casarse y tener que cambiarle los pau00f1ales al novio. Salvo que te cases con uno de 90. Nos LAVAMOS BIEN LAS MANOS antes de tocarnos la cara. Fu00edjense en la foto cu00f3mo me muestra su manita limpita. Un amor! La Vida no se detiene por el Corona. La Corona la tengo yo! Foto: agradecimiento a @vigilanteartist