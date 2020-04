¿Pasada de copas? El video vergonzoso de Paulina Rubio del que todos hablan

View this post on Instagram

El distanciamiento social no tiene que ser aburrido! A 30 min! 4:00 pm EST estaru00e9 cantando para ustedes a travu00e9s de IG Live en beneficio de @who y @glblctzn #TogetherAtHome #TuneIn #TakeAction visitando globalcitizen.org/en/connect/togetherathome/