Nacha Guevara y Moria Casán enfurecidas con la medida anunciada por el Gobierno porteño

La medida adoptada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obliga a los mayores de 70 años a pedir un permiso para salir de sus casas generó muchas críticas. Este domingo, a través de las redes sociales, reconocidas figuras del mundo del espectáculo se manifestaron en el mismo sentido.

Nacha Guevara subió una foto desde lo que pareciera ser su cuarto, dejando ver de fondo su vestidor. En primer plano, ella, sonriente, pero con el dedo mayor de su mano levantado. "¿Permiso para salir a los de más de 70? Gracias, no lo necesito. Soy una ciudadana responsable", escribió la actriz y cantante.

Luego, subió otra imagen suya, aparentemente tomada durante una producción de fotos, tapada tan solo con una sábana y enseñando sus piernas. "El Gobierno de la Ciudad ofrece voluntarios para los viejitos y viejitas de más de 70… Larreta, ¿no me mandás uno esta tarde?", le preguntó Nacha al jefe de Gobierno porteño.

Por su parte, Moria Casán también se sumó a las críticas contra el permiso de circulación para mayores de 70 años. "Par favar, me estoy por masturbar en el bidet. ¿Llamo al 147 o a ABL para que no me corten el orgasmo?", preguntó la One.

Por último, Graciela Borges se hizo eco de las críticas desde Instagram. Al igual que su colega, publicó una foto suya levantando el dedo mayor de su mano y escribió: "Gracias, @nachaguevaraoficialok. ¿Permiso para salir a los de más de 70? Gracias, no lo necesito. Soy una ciudadana responsable. #YoMeQuedoEnCasa #QuedateEnCasa".

Recordemos que los adultos mayores de 70 años deberán tramitar desde el lunes, por teléfono, un permiso para poder circular en la Ciudad de Buenos Aires, la cual recibió el respaldo del presidente Alberto Fernández.

La autorización, que alcanza a los cerca de 490.000 mayores de 70 años que viven en la Capital Federal, deberá solicitarse a la línea 147, tendrá validez para el día otorgado y contempla excepciones como el cobro de jubilación, tratamientos médicos y vacunación.