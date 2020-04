Intelectuales mayores de 70 años criticaron el permiso de Larreta

Un grupo de intelectuales mayores de 70 años realizaron una carta pidiéndole a Horacio Rodríguez Larreta que anule el permiso de circulación para minimizar la salida de los adultos. La carta se hizo pública y critican duramente al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“La manera de proteger a nuestra comunidad no pasa por elegir un grupo que, si bien se ve en situación de riesgo, no es el único (gente que está en tratamiento anticáncer, que padece asma, EPOC, diabetes, enfermedades que no reconocen edad) y por lo tanto se convierte, bajo la excusa de una pseudoprotección, en objeto de discriminación y maltrato", dice la carta publicada.

Argumentando disposiciones discriminatorias, la misma fue firmada por Juan José Sebreli, Celso Silvestrini, Fernando Dozo, Enrique Espina Rawson, Marcela Solá, Mauricio Wainrot, Hugo Beccacece, Edgardo Cozarinsky, Cristina Mucci, Silvia Plager, Josefina Delgado, Alicia Ferreirós, Juan Carlos Hiquis, Graciela Melgarejo, Carlos Gutiérrez, Luz Henriquez, Oscar Barney Finn, María Luisa Lerer y María Sáenz Quesada.

Ellos se encargan de repudiar la decisión tomada, ya que ellos también necesitan ir al banco, a hacer las compras al supermercado, entre otras actividades. “Solicitamos la anulación de esta medida y la recuperación de nuestros derechos de ciudadanos”, concluyen.