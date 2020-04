Por culpa de la pandemia, se agrava el conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero

En el contexto de una relación tensa, que lleva más de cuatro años, entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, en las últimas horas se sumó un nuevo conflicto en tiempos de pandemia. Es que Nicole asegura que su ex se quedó más días de los arreglados con sus hijas.

"Desde que me separé paso por esto, porque están días con el padre y días conmigo. Me parece bárbaro, es como tiene que ser. Pero en un momento (de la cuarentena) la dejé de pasar bien. Ellas tenían que ir cinco días. Hubo feria judicial, no sé por qué, porque no estamos de vacaciones y los abogados pueden seguir trabajando, y decretaron que se queden 12 días", contó en una entrevista con Agarrate Catalina.

Y continuó: "Ahí la empecé a pasar mal. Es difícil cuando la gente crea sus propias reglas, leyes y nadie puede estar en la calle para defender los convenios firmados. Ahí la pasé mal. En algún momento dije: '¿Las volveré a tener?'. Tuve angustia".

Consultada sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con su ex y hacer las paces, opinó: "Es muy complicado. ¿Cómo hacés entrar en razón a alguien que tergiversa la realidad y se justifica con mentiras? ¿Qué batalla estás luchando contra la madre de tus hijos? ¿O contra el padre?".

"Ya pasaron 4 años (desde la separación), pensé que ya íbamos a estar en otra etapa. Yo intenté todas las posturas, pero no estarían sucediendo. Es complicado porque lo lleva a uno a comportarse de la misma manera que el otro, y uno no quiere. Es muy complicado", concluyó la modelo.