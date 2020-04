La polémica razón por la que Mica Viciconte bajó a Fabián Cubero del Bailando

View this post on Instagram

Se acercan las pascuas ud83dudc30 y siempre tenemos la posibilidad de ayudar a quienes menos tienen, es por eso que con @fabiancuberooficial y mis amigos de @Perttutiresto estamos enviando al Club Social y Deportivo Nuestra Seu00f1ora de Itati muchu00edsimos huevitos de pascuas ud83dudc07 a mu00e1s de 100 niu00f1os para que puedan celebrar!! Los argentinos ud83cudde6ud83cuddf7 entre todos podemos ayudar. Vos podes hacer tu pedido sin moverte de tu ud83cudfe0 con los chicos de @pertuttiresto te comunicas ud83dudcf2con ellos y te los envu00edan por rappi! Estu00e1n abiertos de 7-23hs u23f0 todos los du00edas!! Gracias @sebacruzcenteno por estar en cada detalle #felicespascuas #Quedateencasa -Club Social y Deportivo Nuestra Seu00f1ora de Itati - ud83dudcde 1148466500- ud83dudcbb contacto@sanfernandoenred.org.ar