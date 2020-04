Habló la modelo que violó la cuarentena escondiéndose en el baúl de un taxi

La modelo Agustina Princeshe violó la cuarentena para encontrarse con su novio. Viajó escondida en el baúl de un taxi, se filmó y publicó el video en su cuenta de Instagram.

Tras la viralización de las imágenes, las autoridades se lanzaron a buscar a la joven que evadió los controles del Puente Pueyrredón para ingresar a la Ciudad desde Avellaneda.

Tras ser notificada, la modelo hizo su descargo. "Nadie me llevó detenida, estoy en mi casa, en mi cuarto, con mi familia, tranquila. Fue un gil de la Policía, al que le dije mil veces que no me filmara y lo hizo. Hizo lo que se le cantó el culo".

Y agregó: "No estoy detenida, lo único que pasó es que vinieron a mi domicilio, me hicieron firmar un papel que decía que si volvía a romper la cuarentena iba a quedar detenida. Eso fue todo lo que pasó. Estoy en mi casa, en mi cuarto".