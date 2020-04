El álbum privado de Agustina Princeshe, la modelo erótica que rompió la cuarentena

Una joven que se hace llamar en las redes como Agustina Princeshe, una influencer con más de 75 mil seguidores, publicó en su cuenta de Instagram videos en los que se la veía escondida en el baúl de un taxi burlándose de un control de tránsito ubicado sobre el Puente Pueyrredón, que une la ciudad de Buenos Aires con Avellaneda.

"Chicos, me metí en el baúl, pasamos varios controles más, pero como me metí acá no me vieron. Christian, mirá lo que hago por vos". dice Agustina en el video que se viralizó de tal manera que al día siguiente las autoridades se acercaron a su domicilio de Avellaneda donde la notificaron.

Agustina, bajo el seudónimo Nadinn, sube fotos y videos a un sitio de contenido erótico al que se tiene acceso pagando la suma de 25 dólares al mes.

Princeshe se hizo conocida en el ámbito nocturno como promotora de distintos boliches de la zona sur del Gran Buenos Aires.

Aquí algunas fotos de la protagonista del escándalo del momento.