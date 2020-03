Greyhound: un vistazo a la esperada nueva película de Tom Hanks

Tom Hanks está de regreso luego del estreno de "A Beautiful Day in the Neighborhood", película por la que fue nominado como mejor actor de reparto en la última edición de los premios Oscar. Ahora, Sony Pictures estrenó el primer trailer de "Greyhound", que no sólo está protagonizada por Hanks, sino que también fue escrita por él básandose en la novela de C.S. Forester, The Good Shepherd

La historia es protagonizada por Capitán Ernest Krause (Hanks) quien comanda un convoy de 37 naves aliadas en los comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Deberán cruzar el Atlántico mientras son perseguidos por un grupo de nazis por el océano.