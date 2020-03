Wanda y Mauro volaron a Itailia en cuarentena: el descargo del jugador

Wanda Nara voló con su marido y sus hijos de Francia a Italia en medio de la cuarentena , y su ex marido, Maxi López enfureció: "Me gustaría saber bajo qué criterio rompés una cuarentena de una pandemia mundial, donde a todo el mundo se le pide no salir, y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país a otro, te movés y te vas al epicentro del contagio (Lombardía) en Italia, sin importante ningún tipo de consecuencia".

Tras ser increpada, la mediática respondió casi como si nada hubiera pasado: "Home (casa). Lo único importante es estar en casa. Ayudemos a quien más lo necesita es un momento para ser más solidarios que nunca". La rubia también compartió algunas postales de sus hijos en su casa italiana.

Mauro Icardi en cambio decidió defender la cuestionable decisión de la pareja con mensajes en sus historias de Instagram, en los que aseguró que toda la familia está en Italia y agregó: "Está permitido volver a tu lugar de residencia. Obviamente respetando las medidas de seguridad impuestas por el Estado y siempre cuidando la seguridad de cada uno de mi familia".