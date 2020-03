Camila Sodi y su hija de 9 años dieron positivo de coronavirus

Camila Sodi confirmó desde su cuenta oficial de Instagram que tanto ella como su hija Fiona, de 9 años, tienen coronavirus.

"Hola a todos. Oigan, pues, les cuento: empecé a tener todos los síntomas. Todos. Todos. Todos. Y luego mi hija se sintió muy mal. A ella sí le hicimos la prueba porque tenía mucha fiebre. Dio positivo, lo que significa que yo también soy positiva", contó la actriz mexicana en un video.

Luego, explicó cuáles fueron los motivos que la llevaron a hacer pública la noticia. "¿Por qué les cuento esto? Por favor, a los programas de chismes: no nos importa qué famosos tienen coronavirus y cuáles no. Nos tenemos que cuidar y dar tips".

Con respecto a los síntomas, comentó : "No todos manifestamos los mismos síntomas. Algunos tienen fiebre, otros febrícula. Yo nunca subí de los 37.5 grados. Dolores de panza, eso es algo que mucha gente no sabe, la panza así como revuelta, con mucho gas, la boca seca".

Además, Sodi pidió a sus seguidores que se queden en casa. "Si tienes 30 años o menos y no tienes calentura fuertísima, y no sientes que no puedes respirar, entonces, por favor, no te vayas a hacer la prueba, no vayas a los hospitales. Quédate en tu casa".

"¡Es una locura lo que estamos viviendo! ¡Qué es esto! Pero les quería contar y quería ser honesta y decirles que aquí estamos juntos en esto y cuanto más equipo hagamos y más comunidad, mejor librados vamos a salir todos de esto", indicó.

Para finalizar, hizo otra observación: "He visto mucha gente irresponsable saliendo todavía y están estas pruebas de reacción que no son 100 por ciento seguras. Si se han hecho esas pruebas que son rapidísimas y les dio negativo, existe la posibilidad de que estén positivos y estén infectando. ¡Guárdense en sus casitas!".