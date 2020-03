Argentina canta: todos a cantar "2 Minutos"

El aislamiento social, preventivo y obligatorio que por medio de Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el presidente dictó para Argentina, ha llevado a que el contacto social sea principalmente por las redes sociales. Y muchos artistas comparten conciertos o acústicos con sus seguidores para hacer más ameno el encierro.

Un ejemplo de ello, lo hizo la legendaria banda argentina de punk "2 minutos" que propuso este viernes que cada uno, desde sus casas, canten "Ya no sos igual" y suban sus videos.

La propuesta, es para las 20.57, minutos antes de las 21.00, momento clave cuando la población reconocer la labor de los trabajadores de la salud que a diario combate para que la pandemia del coronavirus no se expanda.

Los usuarios deberán compartirlo con los hashtag #2minutos, #ArgentinaCanta y #QuedateEnCasaPelotude. Sin embargo, para aquellos que no se saben la letra, sugieren que saquen los parlantes por las ventanas.

Este jueves, la organización Red Solidaria convocó a 30 artistas para cantar La Cigarra, el tema compuesto por María Elena Walsh, en la previa del tradicional aplauso de las 21. Se transmitió por streaming y por algunos canales de TV.

Fue a través de una escenificación de conversación de WhastApp. Los artistas fueron León Gieco, Teresa Parodi, Soledad Pastorutti, Pedro Aznar, Abel Pintos, Victor Heredia, Lula Bertoldi, Wos, Juan Carlos Baglietto, Sandra Mihanovich, Nahuel Pennisi, Nacha Guevara, Marcela Morelo, Alejandro Lerner, Mica Vita, Luciano Pereyra, Kevin Johansen, Marian Farías Gómez, Elena Roger, Liliana Herrero, Jairo, Hilda Lizarazu, Lisandro Aristimuño, Palo Pandolfo, Julia Zenko, Georgina Hassan, Gabo Ferro, Coti Sorokin, Mavi Díaz, Emiliano Brancciari, Liliana Vitale, Patricia Sosa, Franco Luciani, Ligia Piro, Javier Malosetti, Ricardo Mollo, Natalia Oreiro y David Lebon.

Acá, la letra para que canten esta noche:

Carlos se vendió al barrio de Lanús

El barrio que lo vio crecer.

Ya no vino nunca más por el bar de Fabián

Y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha.

Por la noche patrulla la ciudad

Molestando y levantando a los demás.

Ya no sos igual

Ya no sos igual

Sos un vigilante de la Federal

Sos buchón

Sos buchón

Sos buchón

Sos buchón

Carlos se dejó crecer el bigote, tiene una nueve, para él.

Ya no vino nunca más por el bar de Fabián

Y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha.

El sabe muy bien que una bala en la noche en la calle espera por él.

Ya no sos igual

Ya no sos igual

Sos un vigilante de la Federal

Sos buchón

Sos buchón

Sos buchón

Sos buchón

Vos sos buchón, de la Policia Federal

Vos sos buchón, de la Policia Federal

Ya no sos igual

Ya no sos igual

Sos un vigilante de la Federal

Sos buchón

Sos buchón

Sos buchón

Sos buchón.