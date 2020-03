Luis Majul fulminó al canal América:"Son parte del país tóxico"

Luis Majul reveló más detalles de su polémica salida del canal América, a días de desembarcar con su clásico programa La Cornisa por el el canal La Nación+.

En diálogo con Los Ángeles de la Mañanana, el periodista fue consultado sobre cómo se fue de la emisora comandada por Daniel Vila. “En este contexto me parece poco importante explayarme sobre un tema que involucra a mis compañeros de trabajo y a los de América, a quienes no quiero perjudicar. Diré lo que tengo para decir el 5 de abril en La Cornisa, pero eso no será obviamente lo único que diga en el programa porque tengo la palabra de Alberto Fernández y la de Jorge Lanata”, lanzó Majul, aprovechando la ocasión para promocionar los contenidos de su primer envío por nuevo canal.

Y agregó: “La gente que me conoce sabe lo que pasó en América. Ya que estamos hablando de que hay que dejar el show y el ego de lado, lo que siento es que este es un momento para pensar en el otro, y hay un par de accionistas de ese canal que forman parte de una sociedad que no se quiere más, de un país que no se quiere más, que es tóxico, egocéntrico y autoritario, y que piensan que se pueden levantar a la mañana y decidir cualquier cosa. Y también hay presiones políticas que detallaré próximamente en mi programa”.

Por último remarcó: “Hay cosas muchas más importantes que el real conflicto que hay entre un par de accionistas del Grupo América y yo. El resto de los accionistas no piensan igual, los programadores no piensan igual, mis compañeros de trabajo no piensan igual, así que no quiero comprometerlos. Ellos la están peleando en este contexto como los médicos en los hospitales, aún cuando no tienen los elementos y aún cuando haya una autoridad tan irresponsable y autoritaria en un contexto en el que de esto salimos entre todos o no salimos más”.