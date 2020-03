El calamitoso comentario de “Quico” sobre Mirtha Legrand y el coronavirus

Carlos Villagrán, más conocido por interpretar al personaje de Quico​ en El Chavo del 8, diálogo con el programa Confrontados bajo la conducción de Mariana Calabró.

El objetivo de la charla era que el actor contara su experiencia sobre cómo están viviendo en su país la pandemia del coronavirus. "Aquí en Houston se han tomado todas las precauciones. Dieron toque de queda para cuidarnos entre todos. Por suerte toda mi familia aquí y en México se encuentra bien”, relató Villagrán.

Hasta acá, todo bien. Pero en un momento de la charla intentó hacer un guiño a los ciudadanos argentinos, sólo que fue de mal gusto.

Minutos antes de comenzar la entrevista, Calabró comentó que desde la producción del programa de Mirtha Legrand están teniendo problemas para conseguir invitados debido a la cuarentena obligatoria. Y que hasta el momento solo había solo tres confirmados para el primer programa de este sábado y que todavía no tenía ninguno para el domingo.

El entrevistado al escuchar ese comentario cerró la entrevista diciendo: “Le quiero mandar un consejo a Mirtha Legrand, para que no le falten invitados que invite al coronavirus y a siete más que ya estén contagiados. Así no le falta nadie”. Tras los inconvenientes previos de Mariana Calabró y la Chiqui, respondió: “Ese no te lo puedo festejar. Pero sé que es con buena intención”.