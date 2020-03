¡Sacada! La ira de Paula Chaves con un joven que volvía de Brasil

Paula Chaves se encuentra cumpliendo la cuarentena junto a su marido, Pedro Alfonso, y los pequeños Olivia y Balthazar, mientras aguardan la llegada de su tercer hijo. Pero, desde sus redes sociales no pudo dejar pasar un hecho que la indignó.

En la tarde de ayer, un joven de 27 años que regresaba de sus vacaciones en Brasil con una tabla de surf en el techo del auto, fue demorado en un control realizado en la autopista Panamericana para impedir el ingreso a Capital Federal de personas no autorizadas a circular durante la cuarentena total. La reacción frente a los cronistas que lo abordaron causó indignación en más de un televidente.

Una de ellas fue la conductora, quien al ver las imágenes no dudó en recurrir a su cuenta de Twitter para manifestar su enojo. “Al imbécil que se fue con as tablas de surf a la costa, ¿cuántos meses o años va a estar detenido o cuánto va a tener que pagar?”, escribió .

Al imbecil que se fue con las tablas de surf a la costa, cuantos meses o años va a estar detenido o cuanto va a tener que pagar ? — PAULA (@paulitachaves) March 24, 2020

El joven en cuestión contó que se había ido de vacaciones antes de que el presidente Alberto Fernández decretara el aislamiento. Y, ante la insistencia de los cronistas, se enojó: "Alejate, alejate, no se me acerquen mucho, ustedes no tendría que estar acá, tendría que estar en su casa".

Después de ser notificado frente a dos testigos de su situación judicial por haber inclumplido con el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno nacional, el joven fue escoltado a su domicilio, dónde deberá cumplir con la cuarentena.