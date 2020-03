Rial en cuarentena: mirá por qué le prohibieron conducir Intrusos

Desde hace días, los panelistas de Intrusos van rotando para que el estudio no esté repleto de gente debido a las medidas de restricción y prevención en el marco de la expansión del coronavirus. Pero este miércoles, quien faltó al aire fue también el mismísimo conductor, Jorge Rial, quien explicó que está obligado a permanecer en cuarentena.

A través de una videollamada, Rial se comunicó con sus compañeros y explicó que entre Romina Pereiro y su médico le prohibieron ir a América. “Estoy saliendo desde el teléfono con el trípode que le robé a mi mujer. Ella es una instagramer. La decisión me la obligan a tomar y ustedes lo saben. Soy cabeza dura y tenía ganas de ir, y de hecho lo hice todos estos días a pesar de los consejos en contra. Estoy en el grupo de riesgo por mi stent, hipertensión y problemas cardíacos, más allá de no tener la edad correspondiente. Solo hacía de casa al trabajo y del trabajo a casa, y con eso nos parecía que estaba bien. Pero después de ver tanta gente en la calle y las presiones de Romina acá, hice una videoconferencia con el médico, que terminantemente me dijo que no”.

Y finalizó: "Tengo que cuidar a mi familia y a ustedes que están ahí, así que hay que tomar conciencia y me parece que lo mejor es dar el ejemplo y quedarse en casa. Me costó mucho pero creo que es lo mejor para todos”.