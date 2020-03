Imperdonable: Aníbal Pachano comparó el coronavirus con el VIH

Aníbal Pachano ensayó una suerte de disculpa por haber dicho que no iba a acatar el aislamiento una vez que regresara a la Argentina. En el piso del Bailando de Chile, su discurso fue engorroso, confundiendo un virus contagioso como el cornavirus, con otro virus que es de transmisión sexual o sanguínea como el VIH. Una mezca de conceptos imperdonable para alguien que tiene tanta exposición en los medios.

“Estoy muy triste, y perdonen la emoción pero tengo que decir una cosa: en un programa de television yo hice una declaracipon enojado, me invadió el pánico y el miedo, que eran dos cosas que había solucionado en gran parte por mi resiliencia con el cáncer. Las había borrado de mi diccionario”, comenzó en su descargo.

“Hice una falta de respeto al presidente de la Nación Argentina que se tergiversó, se manipuló y se utilizó, y muchos colegas me faltaron el respeto desde muchos lugares, y mucha gente del público argentino me deseó la muerte, me dijeron 'sidoso de mier...”, también a mí hija y a mi familia”, continuó el coreógrafo y jurado del certamen.

“Le guste a quien le guste, esta enfermedad, que a mí no me cabe duda que está provocada, se sabía desde hace mucho tiempo y se tardaron mucho tiempo en tomar las resoluciones”, agregó sin que haya sustento científico alguno sobre su afirmación.

Y después, para completar el combo lanzó: “Cuando me contagié de HIV fui el primer argentino que habló y lo hice forzado por un jurado. Lo hice con valentía, mi familia me apoyó y el pueblo argentino también porque sabían que hubo una injuria. Yo me cuido y lo cuido al otro, eso lo apendí en el contagio por no haber usado un preservativo”.

La Organización Mundial de la Salud se ha cansado de remarcar la diferencia entre el concepto de "contagio" (como el caso del coronavirus por una simples gotas de saliva, o tocar una superficie contaminada y luego llevarse las manos a la cara o los ojos), y la "transmisión" de un virus (como el caso del VIH), en donde el traspaso se produce por las relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una persona infectada, la transfusión de sangre contaminada o el uso compartido de agujas, jeringas u otros instrumentos punzantes.

“Las enfermades son escalones de la vida de los que tenemos que aprender, aunque estén provocadas, al igual que lo estuvo el HIV. Hay que tener cojones para decir estas cosas. Primero se probó en un mono y luego en los seres humanos. Ahora en un murciélago, y acá estamos, con una enfermedad y una pandemia mundial de la cual todos nos tenemos que hacer cargo”, completó en su engorroso descargo.