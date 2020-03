¡Qué increíble!: Carmen Barbieri le regaló a Fede Bal la casa del Flaco Spinetta

Sin dudas Fede Bal está pasado uno de los momentos más difíciles de su vida al ser diagnosticado de un cáncer en el intestino. Sin embargo desde que se conoció esta triste noticia el apoyo de su madre ha sido incondicional ya que no solo no para de darle aliento en todo momento si no que que también ha tenido grandes gestos con su hijo.

Por el momento se sabe que el actor e hijo de Carmen Barbieri realizará su tratamiento en el Instituto Fleming. Antes de que Fede Bal recibiera la mencionada noticia su madre decidió que le regalaría una mansión que le pertenecía nada menos que al Flaco Spinetta, uno de los músicos más grandes de nuestro país.

Sobre esto Carmen dijo que "no quiero esperar a que me muera para herede algo, yo quiero hacerlo en vida". Además la empresaria y actriz agregó que "cuando empezamos a trabajar en Mar del Plata le dije que le iba dar Corazón de Tiza que tiene como timbre la melodía de la canción, y además por que sé que él ama a Spinetta".