Así reaccionó Barbie Vélez al enterarse que Fede Bal tiene cáncer

Nazarena Vélez fue protagonista de una encendida polémica al darle like a un tuit que muchos relacionaron con la salud de Fede Bal. Sin embargo, ahora salió a dar su verdadero punto de vista y también contó cómo tomó la noticia su hija, Barbie Vélez.

"Lo que me pasó, voy a serte sincera, es que no pensé que me iba a poner mal. Pensé que no me iba a importar. Cuando vi el video se me cerró la garganta. Mucha gente me decía que no estaba mal si no me pasaba eso. Yo no lo quiero a Fede por todo lo que pasó, pero me hizo mal, de verdad", dijo Nazarena en "Los Ángeles de la mañana".

Y agregó: "No pude dejar de pensar en Carmen como mamá, no en ella en sí, sino en mí como mamá. No hay manera de no pensarlo como madre. No la llamé a Carmen porque no me parece y todo sigue exactamente igual".

Con respecto a la reacción de Barbie, quien fue pareja del actor y hasta que ella lo denunció por violencia de género: "Bárbara tiene un poder de perdón y de amor mucho más grande del que creía".

Sobre si su hija llamaría a su ex como lo hizo Laurita Fernández, señaló: "No es comparable el final de la relación de ella con la de Laurita. No lo llamaría. Pero te puedo asegurar que no está enojada como yo y esto la impactó mucho".

Por último, Nazarena manifestó: "Yo no lo puedo perdonar, pero puedo separar las cosas".