Tras regresar de Miami, Jimena Barón se encuentra en cuarentena

Anoche se decretó la emergencia sanitaria en todo el país, siendo obligatorio una cuarentena preventiva de 14 días a todos los argentinos que provengan de países infectados por el nuevo virus. En este sentido, Jimena Barón, que llegó hace algunos días de Estados Unidos, se encuentra en cuarentena dentro de su casa, cumpliendo con las recomendaciones realizadas por el gobierno nacional, aislándose de personas de su entorno para prevenir posibles nuevos casos del virus.

"Cuidémonos entre todos. No compartamos mates ni andemos a los besos y abrazos. Eviten lugares con mucha gente. Que no se extienda este virus de mierda. Es una paja, pero somos responsables también", señaló la cantante en una de sus historias de Instagram. Aunque también le agregó un poco de humor: "Si alguien conoce una APP con lindos chongos, es un buen momento", acotó.

Jimena además subió un video a sus historias, contando sobre su aislamiento, acompañada de su hijo Momo, en su casa de Buenos Aires. "Me van a a ver en casa un tiempo largo, adhiero a la cuarentena preventiva. Hablé hoy con el médico. Llegué de Estados Unidos el sábado, cuando llegué no estaba en la lista de países en riesgo, las cosas van cambiando, ayer entró en la lista", señaló Barón.

"Yo estoy bien, El médico dijo que los síntomas ya deberían haber aparecido de estar contagiada de coronavirus. Dios quiera que no, creo que no. De todos modos, lo más responsable como ciudadana es hacer la cuarentena de 15 días, por ende hasta el 21 me correspondería estar en casa para dejar afuera cualquier tipo de riesgo de contagio. Pero hasta el 21 voy a estar haciendo la cuarentena simplemente preventiva. Estoy super. Estamos todos bien, pero es responsabilidad nuestra también que no se expanda así que lo que podamos hacer para colaborar para que no suceda de mi parte es quedarme acá y esperar los 15 días. Les mando un beso muy grande", finalizó la artista.