Según el gobierno: "El Lollapalooza se va a tener que suspender"

Pese a que la mayoría de los espectáculos multitudinarios ya fueron suspendidos en gran parte del mundo por el coronavirus, hasta el el momento los organizadores del Lollapalooza Argentina aún no confirmaron de manera oficial su cancelación o postergación.

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, adelantó ayer que el gobierno de la Provincia evalúa la suspensión del festival internacional. "Lo estamos analizando en particular. Hubo una reunión entre el ministerio de Seguridad de la Provincia con los organizadores donde se habló del tema pero se informó que se recomendaba la suspensión. Hoy en día lo que hay es una resolución del ministerio de Salud que recomienda suspender la actividad y que la gente evite participar", comentó.

Además, recordemos que el presidente Fernández anunció ayer que será obligatoria una cuarentena de 15 días a toda persona proveniente de países con alto índice de infecciones, pero aún no hay resolución firmada. Este sería el punto clave para la suspensión: los más de 3000 extranjeros (entre músicos y staff en general) que llegarían al país a finales de marzo y no cumplirían con los 15 días de aislamiento. En este aspecto, la respuesta de la productora, DF Entertainment, fue "Por ahora el Lollapalooza sigue en pie. Estamos todos trabajando con normalidad y no tuvimos bajada de gobierno de ninguna cancelación”.

Finalmente anoche, la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró anoche en TN que "en algún momento habrá un contagio autóctono de coronavirus". "¿Qué tendríamos que tener los argentinos de especiales para que entrara en todo el mundo y no acá?", acotó el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, en la misma charla. En el contexto actual del país "el Lollapalooza se tendrá que suspender".

Recordemos que el festival tiene previsto realizarse entre el 27 y el 29 de marzo en el hipódromo de San Isidro. El line up cuenta con importantes figuras de la industria musical internacional de la talla de Guns N’ Roses, Martin Garrix, Gwen Stefani, The Strokes, entre otros, esperando una afluencia de público de unas 300 mil personas en tan solo tres días.