Cancelarán espectáculos internacionales en Buenos Aires, ¿qué pasará con el Lollapalooza?

Luego de la conferencia de prensa que realizara el Jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, junto a su ministro de Salud, Fernán Quirós, confirmando que la Ciudad de Buenos Aires decidió avanzar con la cancelación de conciertos de nivel internacional para evitar la propagación del COVID-19 en Buenos Aires, muchos rumores comenzaron a surgir sobre cuáles serían los eventos afectados.

La medida se debe al brote del virus que se ha dado en nuestro país, principalmente en la capital. Recordemos que ya registraron 12 casos y una muerte por coronavirus en nuestro país; todos en la zona de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Como medida de hoy, en términos de espectáculos de mucha participación, la única medida que hemos tomado y que compartimos con la Nación es que aquellos espectáculos que esencialmente se organicen con gente del extranjero, como encuentros internacionales que traigan mucha gente de Europa y del otros lugares del mundo, son los que al día de hoy no vamos a permitir realizar", comentó Quirós. Además, el funcionario destacó que "no hay necesidad de tomar otra decisión porque Argentina al día de hoy no está circulando el virus".

[EN VIVO] Horacio Rodríguez Larreta y el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, hablan sobre las medidas de refuerzo en la prevención del coronavirus. https://t.co/RFwsuuzDLV — Buenos Aires Ciudad (@gcba) March 9, 2020

Ante este anuncio la productora DF Entertainment, que tiene varios shows internacionales a desarrollarse en los próximos meses, entre ellos Maroon 5, Metallica, Kiss, Billie Eilish y Lollapalooza Argentina, dijo a MDZ que "todos los shows de la productora se realizarán con normalidad".

"A raíz de la conferencia de Horacio Rodríguez Larreta, avisamos que por el momento, Lollapalooza Argentina y todos los shows de la productora se realizarán con normalidad. Algunos medios están comunicando que se se suspendió el festival. Por ahora, eso no es verdad. Por el momento no se suspende, ni posterga ningún show".