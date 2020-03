El "Me gusta" de Nazarena Vélez tras el anuncio de cáncer de Fede Bal

El actor Federico Bal confirmó que fue diagnosticado con cáncer de intestino. En medio de la conmoción del ámbito artístico, llamó la atención un "me gusta" que puso Nazarena Vélez en un GIF de Twitter con la palabra "Karma". La actriz y empresaria borró rápidamente el like, pero muchos lo percibieron como una despiadada ironía hacia el cuadro de salud del ex novio de su hija Barbie Vélez.

Al desconcierto se sumó una publicación de Nazarena con su hijo menor, Thiago, poco tiempo antes de que Fede brindara detalles de su enfermedad.

"Yo les juro que no puede creer la locura humana. Estoy entre angustiada, dolida, asombrada. Ustedes vieron que subí unos consejitos sobre la incontinencia urinaria... La cuestión es que después subí un posteo recomendando este centro y mucha gente me puso 'no te podés burlar de la enfermedad de Federico Bal'", descargó Vélez.

Y agregó: "Es de no creer. Yo no sé si ellos son unos hijos de puta enfermos, porque para el que ve una foto así con mi hijito en brazos, diciendo: 'Disfrutá de la plenitud...' y piensa: 'Esta se está burlando de un cáncer...'. Tenés que ser un hijo de puta enfermo. Entonces hacete cargo de tu oscuridad. O de verdad estamos todos muy locos o hay gente muy al pedo".

Recordemos que el hijo de Carmen Barbieri, quien terminó enfrentado a Nazarena por la escandalosa separación de su hija, se prepara para comenzar un tratamiento de quimioterapia y rayos durante seis semanas en el Instituto Fleming de Colegiales.