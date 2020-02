Marcos Moyano, a MDZ Radio: "Lo habíamos ensayado con mis hijos”

Anoche, en la entrega de los premios Estrella de Mar, el director Marcos Moyano, ganador por la obra La mueca, simuló cortarse uno de sus brazos con un cuchillo en medio del escenario y frente a sus hijos, luego de dar un encendido discurso político. Entrevistado por los integrantes del programa "No tan millennials", Moyano aclaró que se trató de una puesta en escena que había ensayado con sus hijos y contó cómo lo hizo.

Señaló que los menores que subieron con él escenario del Centro Cultural Estación Terminal Sur de Mar del Plata, durante la entrega de los Estrella de Mar, “son mis hijos" y "estaban enterados de lo que iba a hacer".

Por qué lo hizo y cómo lo hizo

"El Séptimo Fuego (grupo teatral del que pertenece) cada vez que gana un premio hace una performance, Este no ha sido el único. Hubo otros antes. En este caso no teníamos previsto hacer ninguna de estas intervenciones. Sin embargo, a mediados de enero nos enteramos de que hubo algún funcionario político que instó al jurado a que no nos premien por estas perfomances que hacemos”.

“ Los funcionarios se tienen que ocupar de las políticas públicas que tienen que hacer”

Acerca de cómo simuló cortarse las venas, Moyano explicó que el dispositivo "lo inventamos nosotros: es un cuchillo de utilería que tiene un mango con un globito, que guarda colorante rojo".