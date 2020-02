Laurita Fernández mostró los dedos "mochos" de sus pies

View this post on Instagram

Siempre que subo fotos, algu00fan que otro comentario habla de mis dedos mochos... y si... por la danza, por apretar los dedos en la zapatilla de punta desde que tengo memoria.. Asu00ed que llevo con mucho orgullo mis dedos defo ud83dudcaaud83cudffbud83dude04 FELIZ DIA BAILARINES! A todos esos que saben de quu00e9 se trata la palabra disciplina, y que estu00e1n horas y horas estudiando, transpirando, frustru00e1ndose, volviendo a tomar impulso, sou00f1ando, girando, saltando, perseverando, con distintos estilos, distintos ritmos, pero todos poniu00e9ndole ritmo a nuestras vidas y oxu00edgeno a nuestro cuerpo. Aguante Bailar y aguante todo ud83dudc83ud83cudffcud83cudfb6