Destapan una polémica versión sobre la salud de Andrea del Boca

Marcela Tauro lanzó en "Intrusos" una polémica versión sobre la salud de Andrea del Boca, quien pasó por el quirófano por una hernia abdominal.

“Yo estaba en la radio y me desayuné con que Andrea estaba siendo operada por una hernia, pero me escribe una persona y me dice: ‘No mientan más’”, arrancó sin filtro la panelista.

Y agregó: “Basta de cubrir a la señora Del Boca, que no mienta más. La operó el cirujano Ricardo Babaitis, se hizo una lipo y una marcación abdominal argumentando que es una diástasis. Es una cirugía menor con una mega cicatriz de cadera a cadera y los músculos cosidos por plano, más la lipo y la marcación de abdomen”, reveló Tauro.