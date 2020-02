Operaron de urgencia a Andrea del Boca, ¿qué le pasó?

View this post on Instagram

Esta noche baja el telu00f3n.. una vez mu00e1s. hoy se termina una etapa.. me despido de estas encantadoras BRUJAS.!! Me llevo en el corazu00f3n a u2018Anau2019, esta Jueza dura por fuera y tierna por dentro. De su mano cumplu00ed el sueu00f1o de celebrar mis 50 au00f1os de carrera sobre un escenario. En el mu00edtico @teatroastros junto al pu00fablico que nos acompau00f1u00f3 noche a noche. Hoy u2018Anau2019 tomaru00e1 su escoba y remontaru00e1 el vuelo al infinito.!!