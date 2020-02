Polémica por un video de Pablo Lescano: "Hoy más que nunca quieren bajarme"

Hace unas horas se desató una polémica alrededor del cantante Pablo Lescano. Más precisamente, se lo acusó de ignorar a una joven en silla de ruedas, que su padre quería que saludara. Todo comenzó, luego de que se difundiera un recorte de un video, en el que se ve al líder de Damas Gratis, cantando y evitando al hombre que empuja la silla de ruedas.

Producto de ese extracto de la grabación, Lescano fue objeto de múltiples críticas, ya que había generado indignación su supuesta conducta evasiva. En el siguiente twit, se puede ver claramente el recorte:

@todonoticias @GuidoMtz @negritomolinero @Sintesis_13 @redespiertostn por favor pasen la aire como Pablo Lescano rechaza al papá de una fánatica hay cosas que no se perdonan Pablo Lescano como está. pic.twitter.com/jqNeU1SV0B — uD83DuDC99ceci 9-12-2018?uD83DuDD34? uD83DuDC99 (@Cecilia85223536) February 26, 2020

Hasta ese momento, no había aparecido ningún tipo de contestación de parte del principal acusado. Pero recientemente, el mismo cantante, emitió una respuesta, a través de sus redes sociales. Pablo Lescano decidió compartir el video completo, para demostrar que en realidad las cosas no habían sucedido como aparentaba, sino que por el contrario, no solo no ignoró a su fan, sino que se sacó una gran cantidad de fotografías, mientras su hermana Romina cantaba.

En su cuenta personal de Instagram, además de publicar la grabación completa, escribió: "Sé la clase de persona que soy mi público, mi gente también. Me da mucha pena que quieran ensuciarme recortando un video sacándolo de contexto. Acá está el video completo.

"Hoy más que nunca quieren bajarme y no saben como hacer", comentó y aprovechó para hacer referencia a su hermano Junior que falleció hace más de 20 años. "Soy hermano de JUNIOR Lescano que tenía un retraso madurativo, sufrí ninguneos hasta de familiares cercanos. Para vos JUNIOR que estás en una estrellita. Más amor menos odio. Más cumbia menos loros!!", finalizó el comunicado.