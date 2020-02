Larry David: por qué la TV necesita al creador de Seinfeld

Hay una guerra silenciosa en el mundo de la comedia entre quienes aseguran que no hay temas fuera de límites y los guerreros de la corrección política, que buscan que nadie resulte ofendido en aras del humor.

El lado perdedor, hasta ahora, es el de la comedia, ya que cada día se multiplican los casos de personas que son perseguidas por chistes -algunos de muy mal gusto, sin dudas-, y “expulsadas” de las redes sociales o incluso de trabajos por su forma de ver el humor.

Larry David -famoso por haber creado Seinfeld, la mejor sitcom de todos los tiempos, y más conocido en Argentina por su increíble parecido con el ex DT de Boca Carlos Bianchi-, es por estos días el paladín de quienes consideran que el humor no debería ser juzgado por la moral cada vez más sensible de un público que no soporta la más mínima burla. En su serie Curb Your Enthusiasm, que actualmente está estrenando capítulos de su décima temporada en HBO, David no tiene límite alguno en los temas que toca. A continuación, dos casos paradigmáticos de lo que pasa en la vida real y lo que pasa en el mundo ficticio.

Shane Gillis es un comediante de stand up medianamente reconocido en norteamérica. El joven tenía la oportunidad de su vida al quedar seleccionado como parte del elenco de Saturday Night Live. Pero poco después de que se conociera la noticia, “salió a la luz” un clip de su podcast en el que parecía burlarse de los chinos que vivían en Nueva York. La grabación muestra cómo entre él y su coequiper hacen varios chistes -poco graciosos- sobre ese grupo asiático, pero en ningún momento dicen nada particularmente ofensivo. La furia que se desató en internet fue tal que la producción de SNL lo despidió sin miramientos. Larry, agudo comentarista de la realidad, se permite en uno de los capítulos de la última temporada reírse largo y tendido de cómo hablan los españoles, y de la supuesta ira que despierta en este grupo. El mensaje es claro, que los comentarios sobre un grupo específico no son siempre malintencionados ni tienen odio detrás, a veces simplemente son un chiste.

El segundo caso es el de el comediante Ari Shaffir, quien fue ampliamente criticado por hablar duramente de la muerte de Kobe Bryant. El comediante y conductor de diferentes shows de la cadena Comedy Central celebró la muerte del basquetbolista por el caso de violación que el propio deportista reconoció que sucedió. El video que posteó era claramente hiperbólico, y creado con la sola intención de provocar, algo que sucede. Shaffir quedó virtualmente expulsado de las redes sociales y llegó a recibir amenazas de muerte. Larry exploró un caso similar -quizás un poco más extremo- en la novena temporada de su serie, cuando un espectáculo que habla tangencialmente del Islam le vale una amenaza de muerte de líderes religiosos. Claro que al final todo se soluciona de la manera más delirante posible y, nuevamente, queda establecida la intención de David de probar que no existen temas tabú, simplemente gente que se toma mal las cosas. La diferencia radica en que la serie toca el tema con mucho mejor humor que Shaffir, cuyo estilo es bastante más alienante.

David no se priva de hablar de la ola de denuncias de acoso sexual.

Curb Your Enthusiasm es una de las comedias más graciosas de la actualidad, y probablemente de la historia. El reparto funciona a la perfección, y a pesar de los 10 años que lleva en el aire, su formato todavía se siente novedoso y fresco. Además la versión caricaturizada que Larry hace de sí mismo es siempre hilarante.

Pocas personas se animan a hacer lo que David consigue en su serie: apuntar contra todos con altura e inteligencia. Es una experiencia única y recomendable. Claro, para quienes no sean muy sensibles.