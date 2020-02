Apedrearon a Duki en Neuquén: ¿qué dijo el cantante?

Duki, una de las estrellas del trap más grandes del país, vivió un lamentable episodio durante una presentación en Neuquén, cuando desde el público recibió un piedrazo por el que finalmente dejó el escenario.

"Me acaban de tirar un cascotazo", dijo el cantante en medio de uno de sus temas que interpretaba en el Festival Confluencia junto a un nene del público. "Si me pegan a mí o le pegan al nene yo me bajo", amenazó, y minutos después cumplió con su amenaza.

Luego llegó un descargo de varios minutos en el que el exitoso trapero mostró el proyectil que le arrojaron, y se preguntó qué hubiera pasado si el menor que se encontraba a su lado hubiera sido herido.

Su reflexión llegó a través de un vivo en su cuenta de Instagram. "La gente está muy violenta", consideró. "Cree que puede hacer lo que quiere, es una realidad", siguió, y le pidió a "la generación que viene" que empiece "a tener un poco de conciencia".

En ese mismo festival fueron agredidos los integrantes de la banda neuquina Femina, y la artista Cazzu pidió al público que se disculpara antes de comenzar su show.