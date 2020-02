Robertito contó la odisea que vivió en Mendoza con los rugbiers

No hay dudas de que el asesinado de Fernando Báez Sosa marcó un quiebre en la relación de la sociedad argentina con los rugbiers. En ese contexto, el testimonio del periodista mendocino radicado en Buenos Aires, Robertito Funes Ugarte, resultó muy impactante.

El popular comunicador de 45 años contó en el programa Sobredosis de TV que en su niñez sufrió el accionar violento y discriminador de los grupos de rugbiers.

Todo comenzó cuando sus padres lo enviaron a jugar al rugby al club Los Tordos. “Pensé que no lo iba a contar y lo voy a contar ahora. Yo crecí en Mendoza y por mandato familiares me mandaron al rugby, a mí y a mi hermano Valentín. Nos maltrataron de una manera espantosa cuando eramos chicos porque éramos hijos de padres separados. La pasé pésimo”, dijo conmovido.

“No quería ir a ninguna fiesta de 15 -continuó- porque los rugbiers me esperaban afuera y me daban una pateaduras que ni te digo. Una vez, en un cumpleaños, me tiraron a una zanja con barro, me lastimaron. Yo no decía nada porque después te los volvías a encontrar y eran todos divinos: hijos de, amigos de, y amigo de nuestro padres. Te das cuenta de que pasan los años y siguen con cabeza de 'guinda'”.

Según Funes Ugarte, son muchas las personas que fueron y son víctimas de los rugbiers, tras lo cual admitió que “lo que vi (por el crimen de Villa Gesell), más allá de la muerte de este chico, era algo que me venía a la memoria y dije 'esto ya lo viví'".