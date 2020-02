El padre de Wanda Nara la comparó con Zaira: "Debería aprender de ella"

El 6 de febrero Zaira Nara se convirtió en mamá de Viggo Silvestre, fruto de su relación con el barón Jacob Von Plessen, su pareja desde hace años. En marco de esa dulce noticia, muchos amigos y allegados de la conductora la felicitaron y su hermana Wanda acercó tiernas palabras para su familia. Sin embargo, la palabra de su padre Andrés faltaba y llegó muy picante.

En diálogo con Juan Etchegoyen de Radio Mitre, el mediático reveló cómo vivió los momentos previos al nacimiento de su nieto. “Me enteré un poco por los medios, le mandé unas felicitaciones a Zaira pero justo cuando le envié mensaje cuando estaba por nacer. Las noticias fueron antes de que nazca el gordo. Me comuniqué pero ella estaba ocupada. Me contestó por WhatsApp y me dijo que estaban muy felices”, aseguró y añadió: "Sé que están muy contentos, aunque están a una distancia que complica un poco”.

En medio de su relato, recordó a Zaira cuando solo era un bebé y asegura que Viggo es igual a ella. “Yo vi las fotos de Viggo y es exactamente a Zaira de cuando era chica. Tiene esa misma carita, ese pelito negro. Va a ser un fachero terrible". Sin embargo, todo dejó de ser risas cuando al ser consultado nuevamente por la relación con sus hijas, disparó filoso: “La relación que tengo con Zaira es totalmente distinta a la que llevo con Wanda. Fue todo más sencillo con ella y tiene otra actitud. Nunca le pedí a Zaira que me ayude con la relación con Wanda. No quiero que intervenga nadie”.

Pese a que sus palabras delineaban dolor, volvió sobre sus dichos y aclaró: “Igual acá hay una confusión. Algunos piensan que estoy desesperado por mi relación con ella. Después de su entrevista a Gente no hablé y le respondí por los medios. Me gustaría que ella lo aclare en algún momento. Está perdida en su fama y su dinero”.

A modo de remate comparó a sus hijas y afirmó: "Yo siento que Wanda debería aprender varias cosas de Zaira. Cuando uno comprende que hizo una macana soy el primero en decir que me equivoqué. Zaira comprendió la situación y se puso en mi lugar y Wanda no. Sigue con ese speech que no está entendiendo que uno tiene una vida. Yo la comprendo a ella. Siempre la acompañé y quería romperle la cabeza a los que hablaban mal de ella" y manifestó dolido: "La madre se equivocó varias veces y ellas no dijeron nada”. Fuente: Exitoína