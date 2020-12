Jorge Rial terminó haciendo el ridículo en las redes sociales

La nueva burla de Twitter se cobró a su segunda víctima famosa en poco días. En esta oportunidad fue Jorge Rial, quien salió en apoyo de La Mona Jiménez tras su exitoso show satreaming, pero terminó sufriendo una desagradable broma de un usuario.

Luego de que el ícono del cuarteto lograra sumar 100 mil personas viendo su espectáculo, el conductor de Intrusos comenzó a compartir mensajes de los fanáticos. Pero legó uno en particular que cuestionaba a uno de los más exitosos músicos latinoamericano de la actualidad, el puertorriqueño Bad Bunny.

"La Mona, un tipo de 70 años, metió 100k en 4 hs de stream y ustedes siguen escuchando a Bad Bunny y a todos esos hijos de re mil p... que en su p... vida van a ver en persona", redactó el usuario @pabliacc9.

Al leer el mensaje, Rial decidió compartirlo con el mensaje "Más de la #Mona", etiquetando a la productora del evento. Pero su buena voluntad terminó siendo un puñal por la espalda. La persona que había hecho el comentario cambió su nombre para denostar al periodista.

"Rial huevo duro", fue el comentario despectivo hacia el famoso periodista de chimentos, y que al igual que le sucedió a Eduardo Feinmann días atrás, terminó siendo amplificado en Twitter.

En el caso del conductor de A24, la broma sucedió cuando compartió una jugada de Diego Maradona. En esa ocasión, el usuario que había subido el video se cambió su nombre a "Edu Feinmann se la come", y luego a "Edu Feinmann culo fácil".