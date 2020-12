La broma de mal gusto contra Eduardo Feinmann por un video de Maradona

Eduardo Feinmann compartió en su cuenta de Twitter un video de Diego Maradona de su etapa en el Napoli. Pero el periodista no esperaba llevarse una desagradable sorpresa tras una desleal jugada del usuario que publicó las imágenes.

El conductor de A24 y Radio Rivadavia vio publicado en Twitter un video del astro del fútbol en un encuentro del Napoli contra el Lecce, y lo compartió. "Es para ver mil veces", escribió Feinmann junto a la grabación.

Sin embargo, cuando el usuario se dio cuenta de que el periodista había compartido y citado su tuit, rápidamente cambió su nick por el de "Edu Feinmann se la come" para burlarse de él.

"Sos un genio Edu!! Saber retwittear el mejor video de una cuenta de mierda, es de un grande!! Jaja un abrazo!!", se mofó el bromista.

Tras la repercusión que se generó, el usuario en cuestión, Auschis, retomó su cuenta y puso: "No paro de reírme con lo de Edu Feinmann sepan disculpar, es que mi cuerpo se desarrolló hasta llegar a la perfección pero mi mente se quedó en la primaria". Luego agregó, chicanero: "Qué hijos de put... los compañeros de Feinmann que no le dicen nada desde las 9 de la mañana, se deben estar cagand... de risa más que nosotros", concluyó.