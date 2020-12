Conmoción por el destino de Eduardo Feinmann: "Te vamos a extrañar"

Eduardo Feinmann es uno de los conductores con mayor personalidad en la escena del periodismo nacional. Su estilo directo y sus opiniones implacables han generado una masa fiel de seguidores que lo siguen en el canal de televisión o emisora radial en la que se encuentre.

Para sorpresa de los fans de Feinmann, una de las figuras del canal A24 dejaría dicha pantalla y ya se habla de un posible desembarco en Net TV. A su vez, hay otras versiones que aseguran que el conductor migraría hacia un importante canal de noticias.

Hasta el momento, el conductor no ha expresado claramente cuál será su destino laboral en 2021, pero ya circulan rumores de que a su partida de A24 podrían sumarse otras personalidades de la señal.

"Gracias por acompañarnos todos los días de 19 a 22 en A24. ¡Gracias!", compartió Feinmann en su cuenta de Twitter hace unos días junto a las notables mediciones de rating de su programa. A partir de las versiones de su salida del canal, sus fans se volcaron a las redes mostrando su conmoción.

"Se te sigue Edu… El canal se desmorona si se van vos, Jony y Baby", "Cómo no vas tener ese rating si sos el mejor y más sincero de los periodistas. Te vamos a extrañar", "Si los llegan a sacar, Eduardo, este canal no lo mira nadie. Ojala no sea cierto que vos y Jonatan se va"; manifestaron algunos de los seguidores del periodista.

En tanto, que otro mensaje sintetizó el espíritu de fidelidad que tiene la audiencia de Feinmann: "Te seguiremos donde vayas, Eduardo, sos de los pocos con pelotas para enfrentar los mafiosos y sus payasos". Hay que remarcar que de concretarse la salida del conductor, sería una notable pérdida en los números de rating de A24, ya que este año uno de los puntales de su rendimiento ha sido justamente el histriónico periodista.