La indignación de Pampita por el retoque de una foto suya en una revista: "Eso yo no lo tenía"

Pampita formó parte del número de "los personajes del año" de la tradicional revista Gente, y la modelo sostiene que le hicieron "photoshop" en la panza para dar a entender que se encontraba embarazada. Recordemos que la conductora y su marido están envueltos desde hace un tiempo en rumores de dulce espera.

En Intrusos, Gabriel Oliveri, amigo de Pampita, habló del disgusto con la mencionada revista. "Estaba enojada con la revista Gente porque ella se puso en una foto sobre un piano y acá le habían hecho como un bultito de panza y ella dijo: 'Eso yo no lo tenía. Me hicieron photoshop, me hicieron como panza'".

Pampita se había referido anteriormente a la producción de Gente en su programa televisivo Pampita Online. En esa oportunidad, se encargó de negar también la versión que decía que durante la producción de fotos de Gente, se tocaba la panza como si estuviera cursando un embarazo. "No me tocaba nada la pancita, eso fue un invento", dijo en esa oportunidad la conductora.

Y agregó: "Me hicieron como que me tragué una pelotita de ping-pong en un costado del cuerpo. Por suerte yo había sacado mi foto para poner en Instagram y comparé y dije: 'Yo esta hernia no la tengo ¡Me pusieron panza!'. Igual, fueron sutiles, fue solo un toquecito".