Tras confesar que es trans, revelan el destino de Elliot Page en The Umbrella Academy

A partir de que Elliot Page, anteriormente conocido como Ellen Page, anunciara que es un hombre trans surgieron todo tipo de rumores con respecto a su continuidad en la exitosa serie The Umbrella Academy. Lo cierto es que Netflix confirmó que el actor seguirá trabajando más allá de que interprete a una mujer.

Según publica Variety, la plataforma de streaming también tiene planeado actualizar el nombre de Page en los créditos de todos los títulos en los que aparece y que están disponibles para ver en el servicio de streaming. Su personaje en The Umbrella Academy es Vanya, una mujer cuyo superpoder consiste en desatar la fuerza mediante el uso del sonido. Acorde a lo que anunciaron, no hay planes de cambiar el género del personaje.

Page ha conquistado una aclamada carrera en cine y televisión. Por su rol en en la película Juno consiguió una nominación al Oscar y también apareció en films como X-Men: Días del futuro pasado o X-Men: La decisión final. También trabajó con legendarios realizadores como Woody Allen en A Roma con amor.

The Umbrella Academy se estrenó en 2019 y la segunda temporada llegó a Netflix el pasado mes de julio. Ya se confirmó que habrá una tercera entrega, aunque por el momento se desconoce la fecha de lanzamiento.

"Hola amigos, quiero compartir que soy trans, mis pronombres son él o 'elle' y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de estar escribiendo esto. De estar aquí. De haber llegado a este punto de mi vida... No puedo ni empezar a expresar lo extraordinario que es quererte lo suficiente como para perseguir tu auténtico yo. Me han inspirado infinitamente muchas personas en la comunidad trans. Gracias por el coraje, generosidad y trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré todo el apoyo que pueda y continuaré luchando por una sociedad más amorosa e igualitaria", expresó Elliot Page este miércoles en su cuenta de Instagram.