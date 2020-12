Decepcionada, Carmen Barbieri repudió la actitud de Fede Bal: "Salió al padre"

En los últimos días, la breve separación de Barby Silenzi y El Polaco generó un gran revuelo mediático. Fueron muchas las hipótesis que circularon en los medios sobre el motivo de la ruptura de la pareja y uno de los que resonó muy fuerte fue el audio que Federico Bal le envió al cantante invitándolo a una fiesta llena de mujeres.

Carmen Barbieri, su madre, no había escuchado completo el mensaje de voz y quedó impactada al aire cuando supo exactamente lo que decía su hijo en él. "¡Uh, no lo había escuchado! ¿Y quién viralizó este audio?”, exclamó en un móvil de Confrontados, el programa que conduce Marina Calabró en la pantalla de El Nueve.

“¡Yo no sabía nada! ¡Lo juro por mi mamá y mi papá! Recién lo escucho y es un horror el audio. Parezco una mentirosa: yo dije que era un asado con 10 personas y no había chicas ¡Todo al revés! Y cositas. ¿Qué son cositas?”, señaló.

“¡Yo pensé que había cambiado Federico! ¡Jesús! ¡Salió al padre! ¡Salió al padre! No sale a mí”, indicó decepcionada la exmujer de Santiago Bal. "Se tiene que cuidar porque es un paciente oncológico", agregó.

Además, la actriz habló sobre la relación que su hijo tiene con su novia. "Fede me contó que Sofía no estuvo en la fiesta, lo deja ser libre. Esto es lo bueno que tiene esta pareja. Yo no estoy enterada si hay crisis. No sé si están en crisis. Es más, tengo acá el regalo de Sofi de Navidad. Tenían pensado ir a pasar Año Nuevo a Mar del Plata", expresó.