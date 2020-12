Eduardo Feinmann y Jonatan Viale hicieron el último pase en A24: así se despidieron

Este miércoles a la tarde, alrededor de las 19, fue el último pase que compartieron en el canal A24 los conductores Eduardo Feinmann y Jonatan Viale. Recordemos que ambos periodistas desembarcarán en la señal LN+ en 2021, y este año tuvieron mediciones récord para canales de noticias, justamente con el pase que ambos protagonizan.

Con múltiples mensajes de los seguidores de los conductores en la red, Viale y Feinmann encararon su última interacción compartiendo sentidas palabras, con la habitual química que lograron labrar entre ellos.

"Último pase. Se nos termina", arrancó diciendo Viale. "Vamos a extrañar esta casa", agregó Feinmann. "Sí, recién lo dije. Lo siento como un hogar, como una familia. Yo me crié acá de verdad, me crié acá en serio. Venía desde los cinco años a este estudio con mi viejo, chiquito, con los rulos. Es mi casa. Saludo a todos, son todos familia, ¡cómo no los voy a extrañar! Pero siempre se está volviendo", expresó con énfasis Viale.

"Pero bueno, la vida continúa", cerró Eduardo Feinmann. A lo que Jonatan Viale remarcó: "También".

Las figuras que abandonan A24 solo le dedicaron un breve momento a la despedida en su pase, y luego se dedicaron a analizar la actualidad, poniendo el énfasis sobre temas como el vuelo a Rusia de un avión de Aerolíneas Argentinas para buscar dosis de la vacuna Sputnik V.