Arde la TV: picante cruce entre Moria Casán y Nacha Guevara en vivo

La última gala de eliminación del Cantando 2020 tuvo varios momentos muy tensos. Uno de ellos, sin dudas, fue el que protagonizaron Moria Casán y Nacha Guevara en el momento de dar las devoluciones a una de las participantes. Todo comenzó cuando La One estaba hablando sobre la performance de Melina de Piano y Pablito Ruiz en la pista.

Moria, con su lengua karateka, criticó sin piedad los agudos de la cantante, ella quiso defenderse y eso hizo que la jurado se sacara. "Mamita, no me rebotes todo lo que te digo. Para mí desafinaste. Si te molesta, mamita quejate con Tinelli que me contrata. No me gustó tu actuación, pero sí la de Pablo. Como la figura es él y vos sos la acompañante suplente de uno y de otros, la devolución se la doy a él", indicó al aire.

“Siempre tiene un complejo esta piba. Siempre llora, siempre dice ‘¿por qué conmigo?’. A mí no me pasa nada con vos porque ni te registro. No me gusta lo que hacés porque me parece que te salta la solista. Vos no me gustaste ¡Siempre llora, es pesada esta piba! Siempre se victimiza, siempre está llorando por los rincones”, agregó.

Al ver esto, Nacha no se quedó en el molde y salió a defenderla. "¿Qué desayunaste hoy?", le consultó a la diva. Posteriormente La One señaló frente a las cámaras: "La señora dice que yo tengo un humor perimido y para mí ella es una impostora que hace imposición de manos. Para mí es mala persona y se hace la buena dando clases de cómo ser buena persona. Lamentablemente, porque yo creía que era buena persona. Me arrepiento de haber tomado un avión para ir a tomar un té con esta. Larga toda la m**** que tiene la masterclass ésta".

"Qué feo envejecer así, es resentimiento puro. Sos muy oscura, no quiero decir lo que estoy pensando, no lo voy a decir, yo me freno porque tengo ese poder de frenarme nada más", respondió Nacha. "Tengo la alegría que después de esto no la voy a ver nunca más”, agregó.