La millonaria cifra que reclama María Laura Santillán al Grupo Clarín

Tras 17 años al frente de la conducción de "Telenoche", recientemente se confirmó la precipitada salida de María Laura Santillán, y a partir de ahí crecieron los rumores de asperezas entre la conductora el Grupo Clarín.

Santillán iba a participar del ciclo de noticias de El Trece hasta el 18 de diciembre, por eso su falta en el programa del 15 llamó la atención y Diego Leuco, quien se enteró de lo ocurrido minutos antes de la salida al aire, se hizo cargo de la conducción.

"'Telenoche' sin María Laura Santillán. Carta documento feroz y juicio millonario en puerta", informó hace unos días el periodista Adrián Pallares. El panelista de Intrusos agregó: "La gente de El Trece prefería una salida más tranquila. (...) Muy enojada, ella dijo: 'No voy a ir, no les voy a dar el gusto de hacer una sonrisa, de agradecer... que la noticia sea que yo me fui, no que ellos me echaron".

Durante el fin de semana, Santillán expresó a través de Twitter: "Estoy muy triste. Muchas gracias". Mientras que en su cuenta de Instagram publicó una foto de su perro, que se encontraba con la cabeza gacha, y señaló: "Así estamos, tristes. Muy"

Para completar la información sobre la cifra millonaria que está en danza, este domingo Rodrigo Lussich en "El show de los escandalones" reveló: "La oferta que le hicieron es de 20 millones de pesos", afirmó el conductor de América. Y agregó: "¡Podemos confirmar que van a juicio porque ella quiere 28 millones!".